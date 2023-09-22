نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء الصومال في نيويورك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 01:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وناقش الجانبان علاقات التعاون الثنائي وعددا من الموضوعات المدرجة ضمن أجندة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما استعرض سموه ورئيس وزراء الصومال، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين ، معربا عن تمنياته لجمهورية الصومال الشقيقة وشعبها التقدم والازدهار.

حضر اللقاء، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.



