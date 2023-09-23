نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: لقاء محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 11:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الجمعة، إن الإمارات والسعودية «تعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة».

وكتب سموه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبَّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار».

وأكد سموه أن «الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة».



