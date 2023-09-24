نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 08:57 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك “سلمان”.

وأرسل أصحاب السمو برقيات تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير “محمد بن سلمان آل سعود” ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة.



