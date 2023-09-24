نشكركم على متابعتكم خبر لطيفة بنت محمد تُهنئ الفنانة نجاة مكي بنيلها “وسام الفارس” من الحكومة الفرنسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، الفنانة الإماراتية الدكتورة نجاة مكي بمناسبة نيلها وسام الآداب والفنون الرفيع “وسام الفارس” الذي منحته لها الحكومة الفرنسية.

وقالت سموها عبر منصة “إكس”: “مبروك د. نجاة مكي تقلدها وسام الفنون والآداب كفارس من قبل وزارة الثقافة الفرنسية. كانت وما زالت سفيرة للفن الإماراتي الراقي محلياً ودولياً”.



