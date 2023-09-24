نشكركم على متابعتكم خبر “طرق دبي” تؤتمت تصاريح اللوحات الإرشادية التكميلية عبر موقعها الإلكتروني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة الطرق المواصلات في دبي عن تطوير وأتمتة تصاريح اللوحات الإرشادية التكميلية، بحيث أصبحت متوفرة للجهات المعنية على الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae .

وبحسب صحيفة “البيان”، يأتي تطوير الإجراءات والخدمات في الهيئة ضمن عمليات التحول الرقمي في الهيئة، وذلك لتوفير خدمات سهلة وذكية في متناول المتعاملين أينما كانوا وفي أي وقت.

وبإمكان طالبي الخدمة الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني، وتقديم طلب اصدار تصريح تركيب لوحات ارشادية تكميلية من خلال نظام اصدار تصاريح الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، الذي أصبح متكاملاً مع كافة الأنظمة ذات العلاقة مثل نظام المالية، ونظام الخرائط الالكتروني بالإضافة إلى أنظمة ترخيص الشركات التابع لغرفة دبي للتجارة.

وقالت الهيئة أنها تمنح التصاريح التي يُسمح بموجبها بتركيب اللوحة الإرشادية التكميلية في المواقع المحددة فيها، وللجهات المعنية مثل المنشآت الصحية والطوارئ ومرافق النقل والوجهات السياحية العامة والرئيسية المستوفاة الشروط المطلوبة، وفقا لقرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي (23) لسنة 2013 رقم (3) لسنة 2021 بشأن تنظيم اللوحات الإرشادية التكميلية على الطرق في دبي. وبناء عليه يتم تصميم وتركيب وصيانة وإزالة اللوحة الإرشادية التكميلية وفقاً للشروط والمعايير والمواصفات القانونية والفنية المحددة في قرار المجلس التنفيذي ودليل وسائل التحكم المرورية المعد من قبل الهيئة”.

وأكدت الهيئة على أن النظام يرفع كفاءة العمل ويقلص الاعتماد على الأوراق ويسهل الإجراءات على كافة المتعاملين، ما يعزز حرص الهيئة الدؤوب على رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتقديم الأفضل للمتعاملين وبالتالي زيادة نسبة الرضا، وتحقيق التنافسية في إسعاد الناس التي تعد من الغايات الاستراتيجية للهيئة.

وقالت الهيئة أن النظام يتيح أتمتة خدمات التصاريح للمتعاملين وإمكانية تقديم الطلبات وتحميل جميع الوثائق المطلوبة عن طريق الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى النسخ الورقية وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ودون الحاجة إلى زيارة مراكز تقديم الخدمات التابعة للهيئة.

ويتم إصدار التصريح بشكل الكتروني بعد إتمام عملية الدفع الآلية لتصاريح اللوحات التكميلية، كما يرسل النظام اشعارات للمتعاملين عبر رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني لإبقائهم على معرفة بحالة الطلب، والتحديثات التي جرت عليه، كما تتيح هذه الخدمة الجديدة إمكانية تجديد التصريح أو إلغائه أو الاستفسار عن حالة التصريح.

الجدير بالذكر أن أعمال تصميم وتصنيع وتركيب وصيانة وإزالة اللوحة الإرشادية التكميلية يجب أن تتم عن طريق المقاول المُعتمد أو المُعين من قبل الهيئة للقيام بهذه الأعمال، والذي يتولّى تقديم المُخطّطات التنفيذية لتركيب اللوحة الإرشادية التكميلية، بعد إجراء الدراسات الميدانية التفصيلية للمواقع التي سيتم تركيبها فيها.



