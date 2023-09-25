نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 10:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س..

والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 20:31 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند الساعة 04:55.

بحر عمان: خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:32 والمد الثاني عند الساعة 07:30 والجزر الأول عند 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 00:21.



