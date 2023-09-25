نشكركم على متابعتكم خبر حاكم عجمان يعزي في وفاة محمد بن مجرن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء، اليوم، في وفاة الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان.

وبحسب “وام”، أعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء بمنطقة ند الشبا في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.



