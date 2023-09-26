نشكركم على متابعتكم خبر سلطان الجابر يلتقي رئيس وزراء اليابان ويبحث معه مستجدات علاقات البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرئيس المعيَن لمؤتمر الأطراف “COP28″، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى طوكيو، معالي فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني.

وبحسب “وام”، يأتي هذا اللقاء لمتابعة مخرجات زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى أبوظبي في يوليو الماضي، ومناقشة مستجدات العلاقات الثنائية والمبادرات والمشاريع وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

حضر اللقاء سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان.

ونقل معاليه في بداية اللقاء تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وتمنياتها لليابان حكومةً وشعبَا بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما ناقش الجانبان مجموعة من الموضوعات من بينها أهمية العمل على تحقيق التحول في قطاع الطاقة بشكل منطقي ومسؤول، وبما يسهم في مضاعفة جهود العمل المناخي، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر من العام الجاري.



