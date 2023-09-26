نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق أعمال منتدى الإعلام العربي في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 02:03 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

انطلقت اليوم الثلاثاء في دبي، أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي، الذي يعقد على مدار يومين في مدينة جميرا.

ويأتي المنتدى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

ويعد المنتدى التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه على مستوى العالم العربي بمشاركة أكثر من 3000 شخصية من أبرز الوجوه الإعلامية في المنطقة والعالم. والوزراء ورؤساء مؤسسات الإعلام العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية.

كما يشارك نخبة من كبار الكتاب والمفكرين وممثلي كبريات وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.



