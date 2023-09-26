سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى حاكم عام بابوا غينيا الجديدة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 05:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدّم سعادة جمال السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة، أوراق اعتماده إلى فخامة السير بوب داداي، الحاكم العام لبابوا غينيا الجديدة، سفيراً غير مقيم للدولة لدى بابوا غينيا الجديدة، وذلك خلال المراسم التي جرت في مقر الحكومة في بورت مورسبي.

وبحسب “وام”، نقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده ولشعب بابوا غينيا الجديدة بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حملَ فخامة السير بوب داداي، سعادة السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة جمال السويدي التوفيق في مهام عمله في دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبابوا غينيا الجديدة، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

بدوره، أكد السويدي اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى بابوا غينيا الجديدة، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.



