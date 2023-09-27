نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 08:48 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:17 والجزر الأول عند الساعة 06:16.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:06 والمد الثاني عند الساعة 20:00 والجزر الأول عند 14:18 والجزر الثاني عند الساعة 02:16.



