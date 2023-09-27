محمد بن زايد بمناسبة ذكرى المولد النبوي: أدعو الله تعالى أن ينعم على عالمنا بالأمن والطمأنينة والاستقرار

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 09:44 صباحاً - متابعة – نغم حسن

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ذكرى مولد نبينا الأكرم أن ينعم الله على عالمنا بالأمن والطمأنينة والاستقرار.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: “وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ”. في ذكرى مولد نبينا الأكرم، أدعو الله تعالى أن ينعم على عالمنا بالأمن والطمأنينة والاستقرار، وأن تفيض الرحمة التي جاء بها، صلى الله عليه وسلم، سلاماً ومحبة وتسامحاً على البشرية جمعاء”.



