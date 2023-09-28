نشكركم على متابعتكم خبر مركز النقل المتكامل يعلن عن مواعيد خدماته خلال عطلة المولد النبوي الشريف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين وساعات تطبيق رسوم المواقف ونظام “درب” للتعرفة المرورية ومواعيد عمل حافلات النقل العام خلال عطلة المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023.

وبحسب “وام”، أوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي، ستكون مغلقة خلال العطلة يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023.

ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae ومنصة تم، وتطبيقي “درب” و”دربي” للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023، وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة الرسمية.

‎وفي هذا السياق ، أكد مركز النقل المتكامل ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

و ‎أعلن المركز أن رسوم نظام التعرفة المرورية “درب” ستكون مجانية خلال عطلة المولد النبوي الشريف وذلك يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023، على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز بأن خدمات الحافلات ستعمل حسب جدول مواعيدها الموحدة المتبعة خلال نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.



