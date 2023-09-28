نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا الحريق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة، في ضحايا الحريق الذي اندلع في محافظة نينوى، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها ، عن خالص تعازيها إلى الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



