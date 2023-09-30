“ايدج” تستحوذ على حصة 50% من شركة “سييات” البرازيلية

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 سبتمبر 2023 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مجموعة ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، استحواذها على حصة 50% في “سييات”، الشركة البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة التكنولوجية المتقدمة.

وبحسب “وام”، تم التوقيع رسمياً على صفقة الاستحواذ في المقر الرئيسي لشركة “سييات” في مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس، بحضور سعادة فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايدج، وعدد من مسؤولي الإدارة العليا في الشركتين.

ويأتي الاستحواذ في أعقاب اتفاقية تعاون وقعتها الشركتان في ريو دي جانيرو في شهر أبريل من هذا العام، وهو جزء من اتفاقية تطوير مشترك لاحقة موقعة بين ايدج والبحرية البرازيلية لتكنولوجيا الصواريخ المتقدمة طويلة المدى المضادة للسفن، وذلك في إطار المشروع الوطني للصواريخ المضادة للسفن MANSUP، والذي تزوده شركة “سييات” بأنظمة التوجيه والملاحة والتحكم والقياس عن بعد.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، بهذه المناسبة : “تلتزم ايدج بالتعاون مع جهات فاعلة ذات أهمية استراتيجية في البرازيل، من خلال الاستثمارات أو الشراكات، بهدف تطوير القدرات الدفاعية المتقدمة والتقنيات الأخرى ذات الصلة. وفي إطار خارطة التطوير الخاصة بنا في أمريكا اللاتينية، وخاصة في السوق البرازيلية، بدأنا في تطوير وتصنيع الجيل التالي من الأسلحة والحلول الذكية عالية الأداء بأسعار تنافسية. ومن خلال التعاون مع “سييات”، نهدف إلى أن نصبح لاعبين مهمين في سوق الأنظمة الدفاعية عالية التقنية”.

وتتخصص شركة “سييات”، التي تأسست في عام 2015 ويقع مقرها في مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس، في مجال تكامل الأنظمة التكنولوجية المتقدمة، كما توفر حلولاً لمتطلبات قطاعي الدفاع والطيران.

من جهته قال روجيريو سلفادور، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي شركة “سييات”: “يشكّل هذا الاستثمار مصدر فخر لشركة “سييات” الرائدة إقليميًا في مجال تكنولوجيا الصواريخ المتقدمة، حيث إن استثمار ايدج في خبراتنا وقدراتنا المعروفة هو بمثابة شهادة دامغة على الجودة العالية لمنتجاتنا وأنظمتنا. وفي المقابل، سيمكّننا هذا الاستثمار من الاستفادة من خبرة ايدج العالمية متعددة المجالات لتطوير الجيل التالي من حلول الأسلحة الذكية”.

من ناحيته قال حمد المرر، رئيس قطاع الأسلحة والصواريخ في مجموعة ايدج: “يعد هذا الإنجاز بالغ الأهمية وقد تم تحقيقه من خلال إقامة علاقات قوية ذات منفعة متبادلة في ظل دعم ورؤية قيادة البلدين، واستحواذنا على 50% من أسهم شركة “سييات” خير مثال على ذلك. وستمكّننا هذه الشراكة من الجمع بين الخبرة في تطوير الأسلحة الذكية والأنظمة عالية التقنية، وهما مجالان تركز عليهما ايدج، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون المحتملة لتعزيز التقنيات والقدرات في أسواق الإمارات والبرازيل”.

من جانبه قال نائب الأدميرال ماركو أنطونيو إسماعيل ترفاو دي أوليفيرا من البحرية البرازيلية: ” تثبت ايدج من خلال جهودها الملموسة أنها شريك جاد وداعم لصناعة الدفاع البرازيلية وتطوير القدرات الوطنية عبر مجالات متعددة. إن إعلان اليوم عن استحواذ المجموعة على حصة كبيرة في سييات سيعزز رؤيتنا وأهدافنا المتبادلة”.

وتتضمن منتجات “سييات” أسلحة ذكية مثل الصواريخ والذخائر الموجهة ودمجها في الطائرات والسفن والدبابات والمركبات البرية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتفوق “سييات” أيضًا في تقنيات الرادارات وأجهزة الاستشعار وأنظمة إلكترونيات الطيران.



