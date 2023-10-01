نشكركم على متابعتكم خبر معرض “أديبك 2023” ينطلق غداً في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 11:53 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تنطلق يوم غد الاثنين، فعاليات معرض ومؤتمر “أديبك 2023” في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”.

ويشهد المعرض مشاركة قادة قطاع الطاقة العالمي والأطراف المعنية في هذا المجال. من أجل تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية والتعاون لبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلّبات والتحديات المستقبلية.

ويشمل “أديبك 2023” الذي يقام هذا العام تحت شعار “خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً”، برنامجاً غنياً يغطي أحدث الابتكارات التكنولوجية والشراكات وجهود التحول الرقمي المتعلقة بالطاقة. ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 160٫000 زائر من 164 دولة في أكبر دورة على الإطلاق.

ويقام “أديبك 2023” الذي تستضيفه “أدنوك” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل 5 أكتوبر، وفق “وام”.

وينعقد هذا الحدث المهم قبل سبعة أسابيع فقط من استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “28COP “. مما يوفر منصة تجمع قطاع الطاقة مع القطاعات الأخرى ذات الصلة للتوافق حول رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة تركز على إيجاد حلول لخفض انبعاثات القطاع مع ضمان ارتفاع معدلات النمو والتقدم.

وستستعرض العديد من الشركات من مختلف مستويات منظومة الطاقة الابتكارات والتقنيات التي تدعم مسيرة القطاع لتحقيق الحياد المناخي. بما في ذلك تقنية “الالتقاط المباشر للهواء” وتقنية “التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه”، والأنظمة الخضراء للتحليل الكهربائي للهيدروجين. واستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء في قطاع التصنيع.

ويتيح المعرض الفرصة لزواره للتواصل مع أكثر من 2٫200 شركة عالمية في 16 قاعة عرض و30 جناحاً دولياً.

كما يتضمن هذا العام أربعة مناطق متخصصة تهدف إلى تسهيل التعاون بين القطاعات والشراكات التي بإمكانها تحقيق تغييرات جذرية. وهي مسرع الحد من الانبعاثات الكربونية، ومنطقة الأنشطة البحرية واللوجستية، منطقة الرقمنة في قطاع الطاقة، ومعرض ومؤتمر الصناعات التحويلية والتصنيع.

ومن المتوقع أن يستضيف “أديبك 2023” أكثر من 1٫600 متحدث، من بينهم أكثر من 40 وزيرا و120 رئيسا تنفيذيا بارزا من قطاع الطاقة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. للحديث أمام أكثر من 15٫000 مشارك في أكثر من 350 جلسة من جلسات مؤتمر “أديبك”.



