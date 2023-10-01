نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد: الإصدارات الوطنية المتخصصة بما فيها مجلة الجندي تساهم في إثراء ثقافة القارئ في الإمارات وتعزيز وعيه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.. أهمية دور “مجلة الجندي” وغيرها من الإصدارات الوطنية المتخصصة في إثراء ثقافة القارئ بدولة الإمارات، وتعزيز الوعي المعرفي لديه، خاصة أفراد قواتنا المسلحة، من خلال الدراسات والبحوث والتقارير التي تتناول بالتحليل والبحث أهم القضايا والموضوعات الحيوية المعاصرة، عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم.

وبحسب “وام”، هنأ سموه في كلمة له بمناسبة الذكرى الخمسين لإطلاق مجلة “الجندي”.. هيئة تحريرها وجميع العاملين فيها بمناسبة يوبيلها الذهبي، متوجهاً بالتحية والتقدير إلى كل من ساهم في تأسيسها وشارك بفكره وعمله المخلص في أداء رسالتها الوطنية ومسيرة تطويرها خلال خمسة عقود.

وقال سموه إن المجلة اتسمت عبر مسيرتها الطويلة بطرحها البنَّاء القائم على المعرفة والموثوقية حتى أصبحت جزءاً أصيلاً في منظومة الإعلام الوطني الواعي الذي يواكب رؤية الدولة وتطلعاتها إلى المستقبل، وأثق في أنها ستواصل دورها الوطني والمعرفي بالجدية والعمق والمصداقية نفسها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف.. “إننا نعيش في عصر سريع التغير والتحول في مختلف المجالات، ولذلك أتطلع إلى مزيد من المواكبة لهذا التطور خلال السنوات المقبلة، سواء على مستوى شكل المجلة أو مضمونها، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا من فرص كبيرة للتطوير والتحديث وتعزيز التفاعل مع الجمهور”.

وأعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق لمجلة “الجندي” والقائمين عليها ومواصلة نجاحها خلال مسيرتها المقبلة.



