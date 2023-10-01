نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الصيني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 01:52 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الصيني.

‏‎وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد” وسمو الشيخ “منصور بن زايد”، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى “لي كه تشيانغ” رئيس مجلس الدولة في الصين.



