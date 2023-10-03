نشكركم على متابعتكم خبر 16 متأهلاً لبطولة فزاع لليولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

اختتمت الجولات التأهيلية للمرحلة الأخيرة من تصفيات النسخة الـ 24 من بطولة فزاع لليوله والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتأهل 16 يويلًا و4 أسماء للاحتياط، قدموا عرضًا مميزًا في القرية التراثية في القرية العالمية أمام حضور كبير، كي يستمر الحماس من خلال التدريب والمثابرة استعدادًا للمرحلة القادمة.

من جانبه عبّر راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر به المشاركين والذي يدل على مدى جدية تحضيرهم واستعدادهم للبطولة، كما أبدى سعادته بتواجد وجوه جديدة في هذه المرحلة المتقدمة من البطولة، منوهًا إلى أن وجود عدة منافسات ضمن البطولة كان لها أثر كبير في جذب وجوه جديدة من مختلف امارات الدولة.

وأضاف نشعر جميعنا بالفخر عندما نرى عيالنا حريصين بالتمسك بإرثهم المحلي الأصيل، ويمتلكون الرغبة اللازمة للتعلم والعطاء في إطار مسؤولية حفظ تراثهم الوطني وتعزيز هويتهم الوطنية.

وتابع الخاصوني حديثه بالقول: بأن اللجنة المنظمة للبطولة، تعمل بشكل دائم لجعل البطولة في عملية تطور مستمر، وما أُضيف من فقرات رياضية، تراثية، وثقافية جعلها بطولة تراثية متكاملة، تليق وترقى لاسم فارس الميدان لبطولة فزاع لليوله.

حلم

من جانبه أبدى اليويل أحمد راشد محمد بالقوبع المنصوري عن سعادته لتأهله، ووعد بتطوير مستواه في الفترة المقبلة، والإلتزام بالبرنامج التدريبي الذي أعدته اللجنة المنظمة للبطولة، وتابع حديثه قائلًا ينتظرنا الكثير من العمل والمثابرة إذا ما أردنا الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة، حيث المستوى يشهد ارتفاعًا في كل جولة بحسب ما تابعناه سابقًا في برنامج الميدان، وكل يويل يريد تقديم الأفضل للظفر باللقب الذي لطالما حلمت بأن يكون من نصيبي.

المتأهلين

هذا وشهدت التصفيات تأهل كل من:

هزاع سعيد ملفي علي الكتبي، علي مبارك علي مليفي العزيزي، عبدالله خلفان مطر فيروز الفلاحي، بطي سلطان سعيد بطي الكتبي، خالد حمد ظافر الأحبابي، حميد صغير حمدان سعيد العامري، سعود خالد أحمد فولاد فولاد، عبد الله محمد محمود محمد آل رضا، حمد راشد علي سيف لوتاه، أحمد راشد محمد بالقوبع المنصوري، سالم سلطان جراح سالم الكتبي، ناصر سلطان حميد الرزى الشامسي، جمعة حميد جمعة بن ركاض آل علي، راشد سيف جمعة بن ركاض آل علي، عبد الله محمد سعيد سليم الكتبي، سلطان سعيد سالم عبد الله الخنبشي.

وتنطلق أولى حلقات بطولة فزاع لليوله برنامج الميدان 19 في الـ 24 من نوفمبر المقبل في قلعة الميدان في القرية التراثية بمنطقة المرموم، حيث يخضع خلالها المتأهلين لبرنامج مكثف من التدريبات على مختلف فقرات البطولة مثل عدّ القصيد، سباق الهجن، السباحة، والرماية.

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نبذة عن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

يعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسالته تتمحور في تعزيز التراث الوطني الإماراتي وتناقله بين الأجيال، والتعريف به على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تنظيم أجندة من الفعاليات والمسابقات التراثية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة لحفظ وتوثيق التراث الوطني، وتوفير المصادر والمراجع التراثية للباحثين والمهتمين وكافة أفراد المجتمع. ويعد المركز أيضًا منصة لجميع مبادرات وبطولات وأنشطة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المعنية بالتراث والتي تسعى بمجملها إلى ترسيخ الثقافة التراثية الإماراتية العريقة في الجيل الجديد، وتعزيز الوعي لديه بالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع وتعميق دوره وتفعيل مشاركته في حفظ الهوية الوطنية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hhc.gov.ae



