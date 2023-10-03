إطلاق الأكاديمية الرقمية في الشارقة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 04:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت دائرة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الأكاديمية الرقمية في إمارة الشارقة، وهي مبادرة وطنية مشتركة بين الحكومات الرقمية تستهدف الموظفين العاملين في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي .

وبحسب “وام”، جاء الإطلاق خلال حفل أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بحضور عدد من الجهات الحكومية في الشارقة.

وتعد الأكاديمية جزءا من استراتيجية حكومة الشارقة القائمة على مواكبة متطلبات التحول الرقمي وتعزيز قدرات موظفي الجهات الحكومية العاملين في المجال التقني وتزويدهم بالمهارات اللازمة لصقل وتنمية قدراتهم العملية بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية وفق احتياجات القوى العاملة.

و تعد دائرة الحكومة الإلكترونية المنسق لمشروع الأكاديمية الرقمية وحلقة الوصل بين الجهات الحكومية في الشارقة، من حيث تحديد متطلبات التدريب اللازمة لدفع عملية التحول الرقمي، وتأهيل المتدربين للبرامج المطورة وتعزيز المشاركة بين الجهات الحكومية ومراقبة التفاعل والتحديات والمخاطر.

وستعتمد الأكاديمية الرقمية على منصة قائمة، على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسهيل التعلم الأكثر فعالية والذي سيساعد بدوره في تحسين جودة الخدمات وكفاءتها عبر تقديم توصيات للتحسين أو التحليل التلقائي للبيانات، إضافة لدور الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى تعليمي جديد يدفع المتدربين نحو مسارات أكاديمية أو مهنية مناسبة.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الالكترونية في الشارقة، أهمية الأكاديمية الرقمية والتي تعتبر فصلا جديدا في منظومة دعم التحول الرقمي في الإمارة، مشدداً على أن الممكنات الرقمية لم تعد خيارًا فقط بل أصبحت ضرورة حقيقية لإدارة الأعمال والتواصل مع العملاء وتوظيف تكنولوجيا المستقبل المليئة بالتحديات والفرص.

وأضاف أن أسس وأهداف هذه الأكاديمية تتناسب مع استراتيجيات الدائرة في تبني أفضل الحلول الرقمية لمواكبة التطلعات والأهداف المستقبلية وبناء خارطة طريق ناجحة وملهمة تلبي المتطلبات وتحقق التكامل لمجتمع عصري مزدهر.

وأشار إلى أن تعاون دائرة الحكومة الإلكترونية مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في إطلاق الأكاديمية الرقمية في إمارة الشارقة، يعزز دورنا في إثراء الاقتصاد المعرفي والعمل جنبًا إلى جنب مع الخبراء المختصين بعملية التحول الرقمي لدمج التكنولوجيا الرقمية في بيئة العمل، وضمان تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

وأعرب في ختام كلمته عن أمله في أن تسهم الأكاديمية الرقمية في الارتقاء بجودة الخدمة التدريبية في إمارة الشارقة، وإعداد كوادر علمية متخصصة ومتميزة قادرة على المنافسة في المجالات المختلفة التي يتطلبها سوق العمل.

من جانبه قال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “ يسعدنا التعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة في مشروع الأكاديمية الرقمية التي تواكب بحلّتها الجديدة وبفكرها الجديد المستجدات العصرية في مجال تطوير المهارات وتمكين الفرق العاملة للمساهمة الفاعلة في صنع المستقبل الرقمي”.

وأضاف أنه وبالاستناد إلى النجاحات التي حققناها سويا على مدى عشر سنوات مضت والجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل فرق العمل المشتركة نحن على يقين بأن الأثر الذي سيتركه هذا المشروع في واقع العمل المؤسسي سيكون كبيراً من حيث تطوير مهارات المستقبل الرقمي وتسريع عجلة التحول الرقمي الشامل في دولتنا الحبيبة، لتعزيز تنافسيتها وموقعها الريادي على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن الأكاديمية الرقمية هي مشروع تم تطبيقه في جميع إمارات الدولة، وهو بمثابة هدف استراتيجي في خارطة طريق الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ونقلة نوعية هامة نحو تعزيز قدرات موظفي الحكومة في مجال التكنولوجيا وتحقيق الرؤى المشتركة في مجال التحول الرقمي.



