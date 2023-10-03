حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بنقل وترقية علي أحمد أبو غازيين وتعيينه رئيساً لهيئة الشارقة للثروة السمكية

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 05:55 مساءً - متابعة بتول ضوا

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن نقل وترقية وتعيين رئيس لهيئة الشارقة للثروة السمكية.

ونص المرسوم على أن يُنقل سعادة علي أحمد علي أبو غازيين من بلدية مدينة الشارقة إلى هيئة الشارقة للثروة السمكية، ويُرقّى إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن رئيساً للهيئة وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم.



