نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن استبدال مسمى برنامج إسكان الشارقة ليصبح “دائرة الإسكان” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 08:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن استبدال مسمى برنامج إسكان الشارقة في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُستبدل مسمى “برنامج إسكان الشارقة في إمارة الشارقة” أينما ورد في التشريعات وكافة التعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها من المعاملات الأخرى، بالمسمى الآتي: “دائرة الإسكان في إمارة الشارقة”.



