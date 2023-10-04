نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك ليسوتو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 11:51 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله. برقية تهنئة إلى ملك مملكة ليسوتو “ليتسي الثالث”، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك “ليتسي الثالث”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد” وسمو الشيخ “منصور بن زايد”، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى “صامويل ماتيكان” رئيس وزراء مملكة ليسوتو.



