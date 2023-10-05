نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئيا مع فرصة تشكل الضباب الخفيف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج يضطرب غرباً ليلاً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:25والمد الثاني عند الساعة 06:40

الجزر الأول عند الساعة 09:46والجزر الثاني عند الساعة 23:51

بحر عمان: خفيف الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 02:53

الجزر الأول عند 19:48 والجزر الثاني عند الساعة 07:41

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 28 85 20

دبي 41 29 85 30

الشارقة 40 26 90 25

عجمان 39 27 85 30

أم القيوين 39 25 90 25

رأس الخيمة 40 24 90 20

الفجيرة 37 29 75 30

العـين 43 27 70 15

ليوا 43 26 90 20

الرويس 38 27 85 40

السلع 40 27 90 35

دلـمـا 38 30 90 40

طنب الكبرى 38 30 90 45

طنب الصغرى 38 30 90 45

أبو موسى 38 30 90 45



