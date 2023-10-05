نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يوجه فريقه بالعمل على مهمة القمر الاصطناعي “فاي 2” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي فريق مركز محمد بن راشد للفضاء بالعمل على مهمة القمر الاصطناعي “فاي 2” بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، لدعم الدول والجهات التي لديها طموح في دخول قطاع الفضاء.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: “وجهت فريقي في مركز محمد بن راشد للفضاء بالعمل على مهمة القمر الاصطناعي “فاي 2” بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، لدعم الدول والجهات التي لديها طموح في دخول قطاع الفضاء.. المهمة تقدم الفرصة لإرسال ابتكارات وتقنيات، واختبارها في الفضاء على متن القمر الاصطناعي “فاي 2″، الذي يقوم فريق المركز بتطويره.. وهي الثانية من نوعها ضمن مبادرة “استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية”.. هدفنا دعم كل ابتكار يسهم في التقدم العلمي والمعرفي، ويحسّن حياة الإنسان”.



