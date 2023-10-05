نشكركم على متابعتكم خبر عبد الله بن زايد يثمن دور المعلمين في يوم المعلم العالمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 02:57 مساءً - وجه سمو الشيخ “عبد الله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية. تحية خالصة إلى المعلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة “يوم المعلم العالمي”.

وأكد سموه، وفق “وام”، على دور المعلمين المحوري كحجر أساس تبنى عليه الأمم عبر رعاية أجيال المستقبل.

وأبرز سموه، في بيان بمناسبة هذا اليوم المهم، الدعم المستمر الذي تقدمه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع التعليم وبالأخص للمعلمين.

وشدد على الدور المحوري للمعلمين في إعداد طلاب دولة الإمارات ليكونوا متسلحين بالمعرفة والقيم والصفات القيادية التي تمكنهم من المساهمة بشكل فعال في تنمية الوطن.

كما أشار سموه إلى دور المعلمين في تنمية التفكير النقدي والإبداعي في جميع المستويات التعليمية. منوهاً بأهمية تكامل دور أولياء الأمور مع المعلمين من خلال التواصل والمشاركة المتجددة بهدف تنمية الأجيال القادمة من رواد وقادة المستقبل.



