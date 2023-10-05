حمدان بن محمد: تواصل دبي دورها كمحطة مركزية ووجهة للأفكار الريادية والمشاريع الطموحة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مجموعة من رواد أعمال وخبراء من 30 شركة عالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتهم في برنامج مسرعات “مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي”.

وقال سموه عبر منصة “إكس”: “التقيت مجموعة من رواد أعمال وخبراء من 30 شركة عالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال مشاركتهم في برنامج مسرعات “مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي” للارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية والإعلامية لمستويات غير مسبوقة بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية … مستندين على خبراتنا في تصميم وصنع المستقبل وبنيتنا التحتية التكنولوجية والتشريعية وكفاءاتنا الوطنية وشراكاتنا الإقليمية والعالمية، تواصل دبي دورها كمحطة مركزية ووجهة للأفكار الريادية والمشاريع الطموحة وتوظيف الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أفضل للجميع.”.



