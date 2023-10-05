نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: استثمارنا في التعليم مصدر رئيس لنجاحنا في مختلف المجالات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 09:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن امتنانه للمعلمين في يومهم العالمي، مؤكداً على تقديره لرسالتهم السامية في التربية والتعليم، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم مصدر أساسي لنجاح الدولة في مختلف النجاحات.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «في اليوم العالمي للمعلمين، أعبر لهم عن الامتنان والتقدير لعطائهم ورسالتهم السامية في التربية والتعليم. استثمارنا في التعليم مصدر رئيس لنجاحنا في مختلف المجالات، والمعلم هو الركيزة الأساس في هذه المهمة الوطنية، وعليه مسؤولية كبيرة مع الأسرة في تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق القويمة».