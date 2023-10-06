نشكركم على متابعتكم خبر كونجرس المجلس الدولي للأرشيف ينظم “هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف” لطلبة المدارس والجامعات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

ينظم كونجرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023، “هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف” خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري وذلك ضمن فعاليات الكونجرس.

وبحسب “وام”، يستقطب “ الهاكاثون ”، الذي يُنظّم لأول مرة في تاريخ الكونجرس الدولي للأرشيف، طلبة المدارس والجامعات في الدولة، ويمنح الفائزين جوائز مُجزية بقيمة 20 ألف دولار أمريكي لفريق الجامعة الفائز و10 آلاف دولار أمريكي لفريق المدرسة الثانوية الفائز.

وقال سعادة الدكتور عبدالله الريسي، رئيس اللجنة العليا التنظيمية لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023 ، المستشار الثقافي في ديوان الرئاسة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ” وام “، إن كونجرس المجلس الدولي للأرشيف حريص على أن يكون منصة عالمية لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين الأجيال الناشئة، ومن خلال تنظيم هذا ” الهاكاثون ” يتاح أمام طلبة المدارس والجامعات الفرصة لتقديم حلول علمية مبتكرة في قطاع الأرشيف بما يسهم في توسيع معارفهم وتنمية مداركهم .

وأضاف أن مسابقة الهاكاثون يديرها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأرشفة والسجلات، وتتضمن تحديات شيقة ذات الصلة بمجال الأرشفة حيث تتمكن الفرق من المشاركة والاستفادة من توجيه ودعم الخبراء في هذا المجال مما يسمح لهم بالتوصل إلى حلول مبتكرة وغير مألوفة.

وسيوفر الهاكاثون، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام خلال فترة انعقاد كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 ، فرصة مهمة للمشاركين للتعلم والتحليل واستخلاص حلول معرفية قابلة للتنفيذ ومؤثرة لعالم الأرشفة.

وتستند معايير التحكيم “هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف” على إمكانات توظيف الأفكار في مجال الأعمال والصلة بالموضوع الرئيسي، والتطبيق العملي ومستوى التعقيد التقني.

ويشكل “كونجرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023″ الذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري، منصة دولية لبناء المعرفة المستدامة خاصة مع تناول الحدث للعمل المناخي وأهمية تبني ممارسات مسؤولة بيئيا في قطاع الأرشيف .

ويركز الكونجرس على تطوير الأرشفة وتوثيق السياسات المعرفية إقليميا ودوليا ، واستشراف مستقبله في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في المجالات كافة، ويعد منصة مثالية لتسريع وتيرة تطور قطاع الأرشيف محلياً وإقليمياً وعالمياً، لتبادل التجارب الناجحة والخبرات المتراكمة بين العاملين في هذا القطاع المهم عبر استضافة نخبة من قادة قطاع الأرشيف والخبراء والأكاديميين.

ويعقد الحدث تحت شعار “إثراء مجتمعات المعرفة”، ويستعرض تجارب وخبرات نخبة من المؤسسات والجهات المحلية المعنية بمجال الأرشيف، ليسلط الضوء على أهمية التواصل والتعاون في مجال الأرشفة والتوثيق على الصعيدين الوطني والعالمي.

ويناقش الكونجرس، الذي ينظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية ويجمع تحت مظلّته أكثر من خمسة آلاف مشارك من نحو 135 دولة مُمثَّلة في الكونجرس إضافة إلى 60 جهة عارضة، خمسة محاور هي “ الثقة والأدلة”، و”التقنيات الناشئة – السجلات والحلول الإلكترونية”، و”الإتاحة والذكريات”، و”المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ”، و”السلام والتسامح”.