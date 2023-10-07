نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يكتب في الذكرى الـ 33 لرحيل الشيخ راشد بن سعيد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 05:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الجمعة، في الذكرى الـ 33 لرحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «رحم الله والدي ووالد دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأسكنه فسيح جناته.. رحم الله من أسّس الأوطان.. وشيد البنيان.. وبنى الإنسان.. 33 عاماً مرت على رحيله .. أكملنا فيها مسيرته.. وأنفذنا فيها وصاياه.. وانطلقنا فيها نحو آفاق عالمية مستندين على أساساته.. سيبقى شعبه يذكره.. ويدعو له.. ويترحم عليه ما بقي أثره وعمله ومدينته التي تحبه.. رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين».