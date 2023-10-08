نشكركم على متابعتكم خبر المركز الوطني للأرصاد: الطقس المتوقع ليوم غدٍ صحو إلى غائم جزئياً أحياناً واحتمال تشكُّل الضباب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 09:59 صباحاً - متابة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً، قد تكون ركامية بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

والرياح: جنوبية شقية – شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:17، والجزر الأول عند الساعة 03:53.

وبحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 06:54، الجزر الأول عند 23:41.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 28 85 30

دبي 40 28 85 15

الشارقة 40 27 85 25

عجمان 38 28 90 30

أم القيوين 39 25 80 30

رأس الخيمة 41 25 70 25

الفجيرة 35 29 85 55

العـين 40 27 60 15

ليوا 41 26 95 25

الرويس 37 31 95 45

السلع 36 28 85 30

دلـمـا 36 32 85 50

طنب الكبرى 37 31 85 45

الصغرى 37 31 85 45

أبو موسى 37 31 85 45.