نشكركم على متابعتكم خبر إعلان نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 12:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

اختتمت مساء اليوم عملية التصويت عن بعد ومن خلال الحضور إلى مراكز الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من داخل الدولة وخارجها.

وأسفرت النتائج الأولية للانتخابات عن فوز كل من:

إمارة أبوظبي ..

– سالم حمد سالم بن ركاض العامري

– هلال محمد حمدان هلال الكعبي

– مضحية سالم كديري محمد المنهالي

– حشيمة ياسر علي سعيد العفاري

إمارة دبي ..

– حميد أحمد أحمد محمد الطاير

– أحمد مير هاشم أحمد خوري

– مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية

– آمنة علي سالم علي العديدي

إمارة الشارقة ..

– محمد حسن سليمان علي الظهوري

– وليد علي محمد بن فلاح المنصوري

– عدنان حمد محمد حمد الحمادي

إمارة عجمان..

– ماجد محمد رحمة محمد المزروعي

– عائشة إبراهيم أحمد المري

إمارة الفجيرة..

– الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي

– عائشة خميس علي الظنحاني

إمارة أم القيوين..

– محمد عيسى عبيد الكشف آل علي

– منى راشد عبدالله طحنون آل علي

إمارة رأس الخيمة..

– سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي

– سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي

– سالم راشد علي المفتول آل علي