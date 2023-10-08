نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يبارك لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 12:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، “لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية”.

وكتب سموه، على منصة “إكس” (تويتر سابقا) “نبارك لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية.. ونبارك للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي”.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “نؤكد دائماً بأن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة الفرق الحكومية في كل القطاعات ستبقى يداً واحدة لبناء أفضل مستقبل لشعب الاتحاد.. وفق الله الجميع لخدمة البلاد”.