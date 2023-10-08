نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يروي قصة بإيمانه بدبي: “وتذكرت صديقي وزير الخارجية”! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

روى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قصة قصيرة عبر هشتاج “#علمتني_الحياة، تتحدث عن إيمانه القديم بمستقبل دبي ودول الخليج ليكونوا وجهات عالمية رائدة في مجال السياحة.

وقال سموه قصته:

“قصة قصيرة

على هامش أحد اجتماعات مجلس التعاون في الثمانينات، وبينما كان الوزراء يتناقشون في الأزمات التي تمر بها المنطقة والتحديات التي لا تنتهي، كنت في منتصف الثلاثينات وكنت أصغر من في الجلسة، وأكثرهم مللاً من حديث السياسة الذي لا ينتهي، طلبت الحديث، واقترحت على الوزراء اقتراحاً مختلفاً: لماذا لا نطور مدن الخليج لتكون وجهات سياحية عالمية، ويمكن أن نبدأ من دبي؟

اتجهت نحوي الأنظار، وساد الصمت قليلاً، قبل أن تقطعه ضحكة أحد وزراء الخارجية الأكبر سناً، ثم قال: ماذا سيجد السياح في دبي ومدننا الخليجية؟ الصحراء! الرمال! الحرارة والرطوبة! ضحك الباقون، ثم أضفى على حديثه نبرة الخبرة وقال: ثم يا شيخ محمد، أين الإرث الثقافي والحضاري والتاريخ الإنساني في دبي حتى يزورها الناس!

لم أجادله، وإنما أحسست بالحزن لأننا لا نستغل ثرواتنا بشكل أفضل ولا نثق بشبابنا، ولا نجرب شيئا مختلفاً غير الذي نعرفه ونألفه!

قبل يومين صدر تقرير منظمة السياحة العالمية التابع للأمم المتحدة، جاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين بإجمالي 224 مليار درهم في العام الماضي فقط متفوقة في إنفاق السياح العالميين على دول عريقة مثل فرنسا و إيطاليا وتركيا وألمانيا ولم يسبقنا في الترتيب إلا الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا.

قرأت التقرير وتذكرت صديقي وزير الخارجية”.