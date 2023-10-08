نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع الشعب الأفغاني وتعزي في ضحايا الزلزال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الشعب الأفغاني الصديق في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غرب مدينة هرات، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الأفغاني الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.