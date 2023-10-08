نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي : منع دخول حافلات نقل العمال خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية على شارع الشيخ زايد بن سلطان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل عن منع حركة سير حافلات نقل العمال “سعة 50 راكب فما فوق” على شارع الشيخ زايد بن سلطان من جسر الشيخ زايد الى نفق الشيخ زايد “شارع القرم سابقاً” بالاتجاهين وذلك أثناء ساعات الذروة الصباحية والمسائية اعتباراً من الاثنين 9 أكتوبر 2023م وذلك في إطار الجهود الهادفة لتوفير انسيابية سير الحركة المرورية والحد من الحوادث التي يمكن أن تسببها المركبات .

وسيكون منع حركة السير خلال أوقات الذروة الصباحية من الساعة 6:30 وحتى الساعه 9:00 صباحاً وأوقات الذروة المسائية من الساعة 3:00 وحتى الساعة 7:00 مساءاً.

ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بعدم التحرك خلال الفترات المحددة والالتزام بأنظمة السر والمرور مؤكدةً تشديد الرقابة على الطرق وتطبيق المخالفات على حافلات نقل العمال المخالفين ورصدهم ومخالفتهم من خلال الأنظمة الذكية.