نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لاحتواء التوتر ودفع جهود السلام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 11:50 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالات هاتفية مع الملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، تتعلق بتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وبحسب “وام”، بحث سموه مع القادة ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم، إضافة إلى أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل، الذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها.