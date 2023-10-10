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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 09:58 صباحاً - متابعة: نازك عيسى محمد بن راشد: حكومة الإمارات تصدر قانوناً بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، وستكون المؤسسة الرسمية المختصة بتنظيم وترخيص المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات البيطرية والخاصة بالزراعة؛ بهدف جعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتطوير قدراتنا الوطنية في تصنيع الدواء، وتعزيز البحث والتطوير وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع الدواء وتعزيز الأمن الدوائي.