نشكركم على متابعتكم خبر نيابة عن رئيس الدولة .. شخبوط بن نهيان يحضر احتفالات أوغندا باليوم الوطني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 11:02 صباحاً - متابعة – نغم حسن

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” .. حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، احتفالات جمهورية أوغندا الصديقة بعيدها الوطني، والتقى معاليه بفخامة يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في العاصمة الأوغندية كامبالا .

وبحسب “وام”، نقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة يوري موسيفيني معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء، مشيدا بالعلاقات التاريخية العميقة بين البلدين، وبالجهود المشتركة لتطويرها وتنميتها.

وبحث معاليه وفخامته خلال اللقاء، العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون والفرص الاستثمارية الواعدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص دولة الإمارات وجمهورية أوغندا على تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون المشترك إلى آفاق جديدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.