نشكركم على متابعتكم خبر امرأة تتهم رجلاً بالاستيلاء على 560 ألف درهم إماراتي بحجة علاجها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

عدلت محكمة استئناف العين حكماً يقضي بإلزام رجل بدفع 438 ألفاً و380 درهماً، إلى امرأة ادعت أنه تحصّل منها على تلك الأموال بزعم أنه سيأتي لها بمن يعالجها من اضطراباتها النفسية.

وقضت محكمة العين برفض الدعوى بعد الاطلاع على عقد الشراكة بينهما في مجال بيع وشراء العقارات، حيث تم التأكد من صحة العقد، وأن المبالغ المحولة له كانت أرباحه من العمليات التجارية.

وكانت المدعية قد ادعت على الرجل بأنه استغل حالتها النفسية وزعم بأنه سوف يقوم بمساعدتها بأن يجلب لها من يقوم بعلاجها، فقامت بتحويل مبالغ مالية له بمساعدة امرأة أخرى.

وتمت تبرئة المدعى عليه الأول بعد أن أدلت المدعى عليها الثانية بشهادتها لمصلحته، بكون المبالغ المحولة عبارة عن دين لقاء شراكة تجارية.