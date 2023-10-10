نشكركم على متابعتكم خبر برعاية منصور بن زايد .. افتتاح كونجرس المجلس الدولي للأرشيف _ أبوظبي 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، افتتحت اليوم رسميا أعمال كونجرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023، الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” ويستمر حتى 13 أكتوبر الجاري.

وبحسب “وام”، تجمع دورة هذا العام من الكونجرس، والتي تقام تحت شعار “إثراء مجتمعات المعرفة”، الخبراء والمختصين في مجال الأرشيف، إلى جانب قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم، وذلك لاستكشاف القدرات التحولية لتوفير المعلومات وإمكانية الوصول إليها في المجتمعات الحديثة.

وتركز أعمال الكونجرس على خمسة محاور، وهي “السلام والتسامح”، و”التقنيات الناشئة – السجلات والحلول الإلكترونية”، و”الثقة والأدلة”، و”الإتاحة والذكريات”، و”المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ”.