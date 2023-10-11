نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً مع فرصة تشكل الضباب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 08:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:23 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:59 والمد الثاني عند الساعة 05:20 والجزر الأول عند الساعة 14:19 والجزر الثاني عند الساعة 02:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 27 90 25

دبي 38 28 90 35

الشارقة 39 25 95 25

عجمان 37 26 90 30

أم القيوين 36 25 95 30

رأس الخيمة 38 24 95 30

الفجيرة 35 30 75 15

العـين 41 28 90 15

ليوا 41 24 90 15

الرويس 37 24 95 30

السلع 40 25 95 15

دلـمـا 34 28 85 60

طنب الكبرى 37 30 85 75

طنب الصغرى 37 30 85 75

أبو موسى 38 29 85 70 .