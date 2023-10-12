نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفيا من وزير خارجية إيران على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من معالي حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الجاري وتداعياته.

وبحسب “وام”، تطرق الجانبان خلال الاتصال الهاتفي إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع وكذلك أهمية حماية المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة.

وحذر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان من خطورة استمرار التصعيد على أمن واستقرار المنطقة مشيرا إلى أهمية توحيد جميع الجهود الإقليمية والدولية واتساقها بهدف إنهاء التطرف و العنف والتوتر المتصاعد الذي ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة وشعوبها.