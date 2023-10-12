نشكركم على متابعتكم خبر زايد بن حمد يلتقي مدير عام الأرشيف الوطني الهندي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 04:51 مساءً - متابعة – نغم حسن

التقى المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة والمشرف العام على الموروث الشرطي، آرون سينغال مدير عام الأرشيف الوطني الهندي يرافقه الدكتور سانجاي جارج نائب المحفوظات الهندية ، بحضور سعادة عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية وعدد من المسؤولين و الباحثين ، وذلك على هامش فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2023.

وبحسب “وام”، جرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الأرشفة وأهمية الحفاظ على الوثائق والمحررات التاريخية .