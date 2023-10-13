نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 04:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً. ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 12:57 والمد الثاني عند الساعة 00:32 و الجزر الأول عند الساعة 18:34 والجزر الثاني عند الساعة 06:39.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 08:48 والمد الثاني عند الساعة 21:26 و الجزر الأول عند الساعة 15:10 والجزر الثاني عند الساعة 03:21.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 25 90 25

دبي 37 28 80 20

الشارقة 38 25 85 20

عجمان 35 27 90 25

أم القيوين 37 24 90 30

رأس الخيمة 38 26 85 30

الفجيرة 34 28 85 25

العـين 41 28 45 15

ليوا 40 24 90 20

الرويس 39 25 95 35

السلع 40 24 95 30

دلـمـا 36 27 90 45

طنب الكبرى 35 28 85 55

الصغرى 35 28 85 55

أبو موسى 35 28 85 55

