نشكركم على متابعتكم خبر مدارس تهدد طلابها بعقوبة في حال الغياب عن الرحلات التعليمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 11:16 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حذرت مدارس حكومية وخاصة، طلابها، من الغياب عن الرحلات التعليمية المدرسية. التي تقدم مجاناً. موضحة أنه في حال تم رصد غياب الطالب عنها سيتم خصم 5 درجات من درجات السلوك الطلابي، وسيتم إبلاغ ذويه، وسيحرم من الرحلات المستقبلية.

وتحمل الرحلات أهمية كبيرة في برمجة المناهج التعليمية، وتعزيز تعلم الطلاب، وتسهم في ربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي، وفق المدارس.

كما أن الرحلات التعليمية تعمل على تطوير مجموعة من المهارات والقدرات لدى الطلاب، وتحسن مهارات الملاحظة والتحليل والتفكير النقدي. وتعزز فرص التعلم التطبيقي، والتفاعل مع البيئة المحيطة، وبالتالي تصبح هذه الرحلات فرصة لتنمية مهارات حيوية، يستفيد منها الطلاب في حياتهم الشخصية والمهنية.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أصدرت دليلاً توضيحياً للمدارس بأهم وجهات الرحلات، وفق “البيان”. وحددت 135 وجهة داخل الدولة، تشمل المعالم والمتاحف الأثرية والحدائق العامة والوجهات التعليمية والترفيهية، والمواقع الأثرية والمعالم الثقافية التابعة للجهات الحكومية.

وطالبت المؤسسة المدارس بحصر الرحلات المنفذة من قبل المدرسة، واستطلاع رأي الطلبة المستفيدين من الرحلات. بالإضافة إلى استطلاع رأي فرق العمل والإشراف في الرحلات المدرسية، وتقييم وجهة الرحلة. وطرحت المؤسسة نموذجين، أحدهما لموافقة ولي الأمر على الرحلة المدرسية، والآخر لطلب إدراج وجهة ضمن دليل الرحلات.