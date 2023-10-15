نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تفتتح مستشفى ميدانيا للشعب الأفغاني المتضرر جراء زلزال هيرات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 أكتوبر 2023 01:45 مساءً - متابعة – نغم حسن

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن البدء بتنفيذ عملية إنسانية في منطقة هيرات في جمهورية أفغانستان الإسلامية لتقديم المساعدات الأساسية والضرورية للشعب الأفغاني المتضرر جراء الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة.

وبحسب “وام”، قد تم البدء بفتح مستشفى ميداني لمد يد العون للمتضررين في الساعات الأولى من صباح اليوم بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية، وذلك لتوفير الرعاية الصحية الضرورية والقيام بعمليات جراحية متقدمة للمصابين.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية في إطار الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة المتضررين والمنكوبين حول العالم، ومد يد العون لهم، والاستجابة للقضايا الإنسانية الملحة.