حمدان بن محمد: نشكر كل فرق دبي التي تعمل بكل جد لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 أكتوبر 2023 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

شكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كل فرق العمل التي تعمل بجد لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة لترسيخ مكانة دبي عاصمةً اقتصاديةً للعالم.

وقال سموه عبر منصة “إكس”: “حقق اقتصاد دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم”.

وأضاف سموه: “نشكر كل فرق دبي التي تعمل بكل جد لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرحلة المقبلة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانة دبي عاصمةً اقتصاديةً للعالم”.