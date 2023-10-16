نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد ووزير خارجية لوكسمبورج يبحثان هاتفيا الأوضاع الإنسانية في المنطقة وجهود حماية المدنيين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 10:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما على الصعيد الإنساني وجهود إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتأثرين من تداعيات الأزمة الراهنة.

وناقش الوزيران سبل حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم كأولوية قصوى، بالإضافة إلى مسار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.