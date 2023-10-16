نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي رئيس تيمور الشرقية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 01:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية “خوزيه راموس هورتا”، في أبوظبي.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وتناولت المباحثات التعاون المشترك في ملف الاستدامة والتغير المناخي، في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28” في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. ودور هذا الحدث العالمي البارز في تحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي.

ورحب سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” بالضيف، مؤكدا أهمية زيارة العمل الذي يقوم بها إلى دولة الإمارات في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.

من جانبه، أعرب “راموس هورتا” عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيدا بتجربة الدولة التنموية الرائدة.